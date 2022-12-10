Denizlispor'dan büyük sürpriz!

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altaş Denizlispor, Altay'ı konuk ettiği maçı geriden gelerek 2-1 kazandı.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2022 Cumartesi, 18:21
Denizlispor'dan büyük sürpriz!
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Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altaş Denizlispor, Altay'ı konuk etti. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip geriden gelerek 2-1 kazandı.

Altay'ın golünü 46. dakikada Salih Sarıkaya kaydederken, Denizlispor'un golleri 86 ve 90. dakikalarda Özer Özdemir'den geldi. 

Gol atamadığı ve galip gelemediği son 3 müsabakada 1 puan alabilen Altaş Denizlispor, bu maçla birlikte ligdeki 2. galibiyetini aldı ve 9 puana ulaştı.  

Tatil edilen Göztepe maçı hariç son 7 müsabakada mağlup olmayan Altay ise 21 puanla 11. sırada konumlandı. 

Gelecek hafta Denizlispor deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak. Altay ise Tuzlaspor'a konuk olacak.


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