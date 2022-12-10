Denizlispor'dan büyük sürpriz!
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altaş Denizlispor, Altay'ı konuk ettiği maçı geriden gelerek 2-1 kazandı.
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altaş Denizlispor, Altay'ı konuk etti. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip geriden gelerek 2-1 kazandı.
Altay'ın golünü 46. dakikada Salih Sarıkaya kaydederken, Denizlispor'un golleri 86 ve 90. dakikalarda Özer Özdemir'den geldi.
Gol atamadığı ve galip gelemediği son 3 müsabakada 1 puan alabilen Altaş Denizlispor, bu maçla birlikte ligdeki 2. galibiyetini aldı ve 9 puana ulaştı.
Tatil edilen Göztepe maçı hariç son 7 müsabakada mağlup olmayan Altay ise 21 puanla 11. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Denizlispor deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak. Altay ise Tuzlaspor'a konuk olacak.
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