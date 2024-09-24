Derbinin ardından taraftarlar soyunma odasını bastı: Teknik direktör yaralandı!

Yayınlanma: 24.09.2024 - 11:55

Güncelleme: 24.09.2024 - 11:55

Sırbistan'da adeta hayatı durduran Partizan - Kızılyıldız derbisine yine olaylar damga vurdu. Mücadeleyi kaybeden ev sahibi Partizan'da taraftarlar çılgına döndü.

STANOJEVIC'İN YÜZÜNDE ÇİZİKLER

4-0'lık ağır mağlubiyetin ardından Partizan taraftarları maçın son düdüğüyle birlikte soyunma odasını bastı. Burada camları kıran taraftarlar teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in yaralanmasına sebep oldu. Stanojevic'in yüzünde ve boynunda kesikler meydana geldi.

Aleksandar Stanojevic



"FİZİKİ BİR ÇATIŞMA YAŞANMADI"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Stanojevic, "Berabere bitseydi gelmezdim ama 4-0 kaybettik, bu yüzden bundan kaçmamak için geldim. Mutsuz taraftarlar camı kırdı, cam bize geldi ve beni kesti, fiziki bir çatışma yaşanmadı" ifadelerini kullandı. Stanojevic ayrıca yaşananları utanç verici olarak değerlendirdi.

YOLU TÜRKİYE'DEN GEÇMİŞTİ

Stanojevic, 2023-2024 sezonunda ocak ayında Konyaspor'un başına geçmiş, 22 Ekim'de ise görevinden ayrılmıştı.