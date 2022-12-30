Devin Booker'dan Phoenix Suns'a kötü haber
NBA takımlarından Phoenix Suns'ın yıldız oyuncusu Devin Booker, en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Phoenix Suns'ın yıldız oyuncusu Devin Booker, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az dört hafta daha uzak kalacak.
Kulübünden yapılan açıklamada, Denver Nuggets ile Phoenix Suns arasında oynanan maçta sakatlanan all-star oyuncusunun, sol kasığındaki gerilme nedeniyle en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Booker, Denver Nuggets karşılaşmasından önce de aynı bölgeden sakatlık yaşamış ve Suns'ın önceki 3 maçında forma giyememişti.
Yıldız oyuncu, bu sezon 27,1 sayı, 5,6 asist ve 4,6 ribaunt ortalamasıyla takımına katkı sağladı.
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