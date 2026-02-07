Beşiktaş, Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez’in transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki file bekçisinin 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kadroya katılması konusunda AS Roma ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Peki, Devis Vasquez kimdir? Beşiktaş'ın yeni kalecisi Devis Vasquez kaç yaşında, nereli?

DEVIS VASQUEZ KİMDİR?

Devis Estiven Vásquez Llach, 12 Mayıs 1998 yılında Kolombiya'da doğdu. Serie A kulübü Roma'dan kiralık olarak Süper Lig kulübü Beşiktaş'ta kaleci olarak oynayan Kolombiyalı profesyonel bir futbolcudur.

DEVIS VASQUEZ'İN HAYATI VE KARİYERİ

Doğduğu Kolombiya'da Cortuluá, Patriotas, La Equidad ve Llaneros takımlarının genç takımlarında oynadıktan sonra Paraguay'a transfer oldu ve 2020'de Primera División kulübü Guaraní'nin genç takımına katıldı. Vásquez, Şubat 2021'de Olimpia'ya karşı ilk lig maçına çıktı.

3 Ocak 2023'te Vásquez İtalya'ya transfer olan Vasquez, Serie A kulübü AC Milan ile üç buçuk yıllık bir sözleşme imzaladı.

5 Ağustos 2023'te Vásquez İngiltere'ye transfer oldu ve lige yeni yükselen EFL Championship kulübü Sheffield Wednesday'e 30 Haziran 2024'e kadar kiralık olarak katıldı

29 Temmuz 2025'te Vásquez, serbest oyuncu olarak Roma'ya katıldı ve 2027'ye kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.