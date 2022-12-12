Didier Deschamps en az EURO 2024'e kadar takımın başında

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda takımın gösterdiği performansın ardından en az EURO 2024'e kadar takımın başında kalması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2022 Pazartesi, 09:23
Didier Deschamps en az EURO 2024'e kadar takımın başında
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Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, takımın 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans nedeniyle övgü topluyor.

Fransız basınının haberine göre; Deschamps, en az EURO 2024'e kadar Fransa Milli Takımı'nın başında kalacak.

Bu kararda tecrübeli teknik direktörün 2016 yılında kendi ülkelerinde kaybettikleri Avrupa Şampiyonası finalini telafi etmek için çok hırslı bir görüntü çizmesinin de önemli rol oynadığı ifade edildi.



Fransa milli takımı Didier Deschamps Zinedine Zidane 2022 FIFA Dünya Kupası

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