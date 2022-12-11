Bayern Münih ve Inter'den Dünya Kupası finallerine 40 yıllık damga
Alman kulüp Bayern Münih ile İtalyan takım Inter, 1982 yılından bu yana Dünya Kupası finallerinde birer futbolcu ile temsil edilerek dikkat çekti.
Dünya Kupası finalleri 1982 yılından bu yana ilginç bir istatistiğe sahne oluyor.
1982 yılında oynanan Dünya Kupası finalinden bu yana aralıksız her Dünya Kupası finalinde en az 1 Interli ve 1 Bayern Münihli futbolcu yer alıyor.
YİNE TEKRARLANACAK
Bu ilginç istatistiğin 2022 Dünya Kupası finalinde de devam etmesi kesinleşti. Öyle ki; Hırvatistan ve Arjantin arasında oynanacak finalde Inter'den Hırvatistan adına Marcelo Brozovic'in, Arjantin adına ise Lautaro Martinez'in bulunması finalde yine bir Interli oyuncunun yer almasını kesinleştiriyor.
Yarı finalin diğer ayağında oynanacak Fransa-Fas eşleşmesi ise bu istatistiğin Bayern Münih şartını yerine getirecek. Fransa adına Benjamin Pavard, Dayot Upamecano ve Kingsley Coman, Fas adına ise Noussair Mazraoui, Bayern Münih'te forma giyiyorlar.
Bu eşleşmelerin ardından finalin adı ne olursa olsun finalde yeniden bir Bayern Münih'li ve bir Inter'li futbolcunun yer olacak olması kesinleşti.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- Altay'dan Soylu'ya sert sözler
- 'Dönüş hızından elektrik üretilir'
- SMA'lı çocuk için toplanan parayla 'oto galeri' açmışlar
- Muhalefet vekilleri sırtlarını döndü
- Avrupa'yı sarsan rüşvet skandalında yeni fotoğraf
- Meclis'te protesto edildi; yuhalandı
- İtalyanlar genç yıldız için kapışıyor!
- 'Kanun imkansız diyor beyefendi'
- İşte konuşulan rakamlar...
- HDP'li Oluç Soylu'ya ateş püskürdü