Bayern Münih ve Inter'den Dünya Kupası finallerine 40 yıllık damga

11 Aralık 2022 Pazar, 16:36

Dünya Kupası finalleri 1982 yılından bu yana ilginç bir istatistiğe sahne oluyor.

1982 yılında oynanan Dünya Kupası finalinden bu yana aralıksız her Dünya Kupası finalinde en az 1 Interli ve 1 Bayern Münihli futbolcu yer alıyor.

YİNE TEKRARLANACAK

Bu ilginç istatistiğin 2022 Dünya Kupası finalinde de devam etmesi kesinleşti. Öyle ki; Hırvatistan ve Arjantin arasında oynanacak finalde Inter'den Hırvatistan adına Marcelo Brozovic'in, Arjantin adına ise Lautaro Martinez'in bulunması finalde yine bir Interli oyuncunun yer almasını kesinleştiriyor.

Yarı finalin diğer ayağında oynanacak Fransa-Fas eşleşmesi ise bu istatistiğin Bayern Münih şartını yerine getirecek. Fransa adına Benjamin Pavard, Dayot Upamecano ve Kingsley Coman, Fas adına ise Noussair Mazraoui, Bayern Münih'te forma giyiyorlar.

Bu eşleşmelerin ardından finalin adı ne olursa olsun finalde yeniden bir Bayern Münih'li ve bir Inter'li futbolcunun yer olacak olması kesinleşti.