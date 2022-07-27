Diego Costa, La Liga'ya dönüyor
Atletico Mineiro ile yollarını ayıran İspanyol futbolcu Diego Costa, La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile anlaşmaya yakın.
İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, yeni sezon öncesinde 4. transferini yapmaya hazırlanıyor.
Daily Mail'de yer alan haberde, Rayo Vallecano'nun İspanyol futbolcu Diego Costa ile görüşmelerini sürdürdüğü ve anlaşmanın kısa süre içinde sağlanabileceği belirtildi.
Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile anlaşan Diego Costa, sözleşmesini feshederek kulüpten ayrılmıştı. Mineiro formasıyla 19 maça çıkan Costa, 5 gol ve 1 asist kaydetti.
İKİNCİ KEZ RAYO VALLECANO FORMASI GİYECEK
Kariyerine Portekiz ekibi Braga'da başlayan Diego Costa, sonrasında Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Başkent ekibinde uzun süre başka takımlara kiralanan Costa, 2012 yılında Rayo Vallecano'ya kiralanmıştı.
2011/12 sezonunda Rayo Vallecano formasıyla 16 maçta süre alan İspanyol forvet, 10 gol ve 4 asistle sezonu tamamlamıştı.
Transferin resmiyet kazanması halinde Diego Costa, ikinci kez Rayo Vallecano forması giyecek.
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