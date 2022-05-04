Dimitar Berbatov: "Ronaldo'ya saygı göstermek zorundasınız"

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 22:13

Dimitar Berbatov, Manchester United'da birlikte forma giydiği Cristiano Ronaldo için övgü dolu ifadeler kullandı.

Portekizli yıldızın performansı için konuşan Berbatov, "Dürüst olmak gerekirse, Ronaldo'nun bu performansına şaşırmadım. Onunla Manchester United'da oynadığım bir yıldan keyif aldım. Bu sürede onun maçlara nasıl hazırlandığını da yakından gördüm. Sonra da kariyerini takip ettim, Ronaldo'nun bu performansının şaşırtıcı olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Ronaldo için açıklamalarına devam eden 41 yaşındaki eski golcü, "Ronaldo, kendisine bu şekilde bakmaya devam ederse, onun bu seviyede 3-4 yıl daha futbol oynayabileceğinden eminim. Evet, zamanla kimse aynı kalmaz ve bazı özellikleriniz zayıflar ama bu durumda oyun tarzınızı buna göre ayarlayabilirsiniz" diye konuştu.

Son olarak Ronaldo'nun Premier Lig'de attığı 18 gole değinen Berbatov, "37 yaşında ve 18 gol. Buna saygı göstermek zorundasınız" açıklamasını yaptı.