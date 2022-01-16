Domenec Torrent'ten Fatih Terim açıklaması
Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında Galatasaray 'ın teknik direktörü olan ve 4 gün sonra Hatayspor maçına çıkan Domenec Torrent ilk maçından puan çıkaramadı. 4-2 sona eren Hatayspor mağlubiyeti sonrasında üzgün olduğu görülen İspanyol çalıştırıcı gelişmeleri gerektiğini söyledi.
Karşılaşmayı değerlendiren Torrent, "Sadece 4 gündür buradayız. 3-2 yenik duruma düştüğümüzde beraberlik için hamle yaptık, bu yüzden dördüncü golü yedik. Dördüncü golden sonra 3 puan kaybettiğimizi anladık fakat sadece 3 puan kaybettik. Gelişmemiz gerekiyor. Çok fazla kontratak yedik bugün. Bunların önüne geçmeliyiz. Daha iyi bir performans sergilemiş olsaydık, daha iyi bir sonuca ulaşacaktık. Afrika Kupası'na gitmiş oyuncularımız var, sakatlanan oyuncularımız var. Bunların hepsi, bahane olarak kullanılmaması gereken şeyler. Daha fazla çalışmamız gerekiyor" dedi.
Tecrübeli hoca transferle ilgili soruya ise, "Galatasaray'ın daha önceden maçlarını izlediğimde kafamda belli bir şey oluşmuştu. Fakat ben burada sadece hocayım. Bu transfer işi yönetimle kulüp olarak almamız gereken bir karar" açıklamalarında bulundu.
TERİM AÇIKLAMASI
Fatih Terim'le ilgili gelen soruya Domenec Torrent, "Fatih Terim, Türkiye'de efsane. Sadece burada değil futbol kariyeriyle Avrupa'da da saygıyı hak eden biri. Ancak futbolda en önemlisi kulüplerdir, kulüpler kalıcıdır. Kendimi Terim ile karşılaştırma veya rekabet etme gibi bir durumda görmüyorum. Bu hata olur." yanıtını verdi.
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