Galatasaraylı yöneticiden Hatayspor maçı sonrası Fatih Terim açıklaması!

16 Ocak 2022 Pazar, 22:26

Galatasaraylı yönetici Nihat Kırmızı, Hatayspor maçı sonrası konuştu.

Kırmızı'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Hakemler konusunda TFF'yi göreve çağırıyorum. Biz adaletli yönetim istiyoruz. Galatasaray, Türkiye ve dünyanın en büyük camialarından. Kimse Galatasaray'la oyun oynamasın. Pişman olurlar!

Galatasaray haksızlığa uğrarsa herkes bunun bedelini öder. Türk futbolunun %70, %80'i Galatasaray'dır.

Fatih hocayı seviyoruz. Bazen yol ayrılıkları oluyor. Düşmanlık gibi algı yaratılıyor. Büyük ayrılık gibi görünmesin. Fatih hocamız bundan sonra da büyük hizmetler verecektir. Bence en çok bugün Fatih hoca kazanmamızı isterdi. Bundan sonraki maçlarımızı da en çok Fatih hoca kazanmamızı ister. Çünkü Fatih hoca, Galatasaraylı. Herkes kadar Galatasaraylı, belki de herkesten daha fazla."

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