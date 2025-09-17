Domenico Tedesco'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-Lacivertliler'in yeni hocası Domenico Tedesco, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Statü gereği forma giyemeyecek oyuncular için konuşan Tedesco, "Elimizde yeterince iyi opsiyon ve kaliteli oyuncu var. Dolayısıyla bugünkü maçın herhangi bir bahanesi yok." dedi.

MERT HAKAN AÇIKLAMASI

Uzun süre sonra kadroya alınan Mert Hakan Yandaş ile ilgili de açıklama yapan teknik adam, "Mert Hakan önemli bir oyuncu. Rolü çok büyük, takımı bir arada tutmama yardımcı oluyor. Kendisi ile sürekli konuşuyorum bana çok destek oluyor. Bugün onun aramızda olmasını istedim." ifadelerini kullandı.