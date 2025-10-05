Domenico Tedesco'dan takımına eleştiri: 'Bu aldığımız puandan dolayı...'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BAHANELER ÜRETMEY İ SEVMEM"

Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde:

"Ben bahaneler üretmeyi sevmem. Benim tarzım değil bu. Yeteri kadar gücümüz, kondisyonumuz yoktu. 3 maç üst üste oynadık bahanesini kabul etmem. İlk 20 dakikada plan işliyordu. Ta ki rakibin 1 top kaybından sonra fırsat bulmasına dek. Sonrasında tamamen kırıldık. İlk yarıda 15 top kaybı yaptık. Hiçbir ikili mücadeleyi, ikinci topları kazanamadık. Bu aldığımız puandan dolayı çok mutlu olmalıyız!"

DEVRE ARASI DEĞİŞİKLİKLERİN SEBEBİ

- Devre arasında 3 oyuncu değiştirmesinin nedeni nedir?

Domenico Tedesco: "Güç, şiddet, tempo, mantalite, taktik, teknik, her şey!"

- 7. maçında 4. kez puan kaybı oldu. Ne düşünüyorsunuz?

Domenico Tedesco: "Ben kendimi umursamıyorum. Ben Fenerbahçe'yi umursuyorum. Kaybetmedik ama kaybedebileceğimiz bir maçtı bu. Kaybetmeyi hak ettik bugün. 2 galibiyet aldıktan sonra beraberlik aldık. Bu durumu kabul etmeliyiz."