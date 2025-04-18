Dominik Livakovic, Süper Lig'de kalan 7 maçı kazanacaklarına inanıyor
Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, Süper Lig'de kalan 7 maçlarından da galibiyetle ayrılacaklarına inandığını söyledi.
Fenerbahçe televizyonuna açıklamalarda bulunan Livakovic, 3-1 kazanılan Net Global Sivasspor mücadelesinin zor geçtiğini belirtti.
Yaşadığı sakatlık süreciyle ilgili konuşan Livakovic, takıma döndüğü için mutlu olduğunu dile getirerek "Takıma yardımcı olabildiğim için mutluyum. Sakatlıktan daha güçlü dönebilmek ve sahada olabilmek için çok çalıştım. Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili de görüşlerini bildiren Livakovic, "7 final maçımız kaldı. Adım adım ilerliyoruz. Her antrenmanda sıkı çalışıyoruz. Sonunda ne olacak göreceğiz. Umarım her şey bizim için, Fenerbahçe için güzel olur. Taraftarlarımızın desteği ile birlikte özel başarılara ulaşabiliriz. Bizimle birlikte olsunlar." değerlendirmesinde bulundu.
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