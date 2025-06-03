Dries Mertens'ten Fenerbahçe sözleri: 'Gerekeni yaptım'

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, sarı kırmızılılara veda etmeden önce Sabah Spor'a açıklamalarda bulundu.

"İNANILMAZ , FANTASTİK ÜÇ YILIMIZ GEÇTİ"

Napoli efsanesi olarak geldiğin Galatasaray'dan Galatasaray efsanesi olarak ayrılmak nasıl bir his?

"İnanılmaz. Fantastik üç yıl geçti. Sadece futbol olarak değil yaşantım olarak da böyle düşünüyorum. Ailemle beraber Türkiye'ye uyum sağladık, Türk insanını çok sevdik ve üç sene boyunca hem Galatasaray hem İstanbul'da çok mutlu olduk. Bizim için güzel bir tecrübeydi."

"ÇOK FENERBAHÇELİ ARKADAŞIM VAR"

Rakip takım taraftarları da seni çok sevdi. Bu duruma yorumun nedir?

"İstanbul'da yaşadığım süre boyunca çevremden hiç olumsuz tepki almadım. Zaten çok Fenerbahçeli arkadaşım var. Nişantaşı sokaklarında sürekli vakit geçirdim ve kimse bizi rahatsız etmedi."

"HİÇ ENDİŞELENMEDİK"

25. şampiyonluğun geldiği son sezonunda ligde ilk ve tek yenilginizi Beşiktaş'tan aldınız. Bu durum bir panik yarattı mı?

"Hayır sezon boyunca şampiyon olacağımızdan hep emindim. Beşiktaş maçından sonra da panik yapmadık. Aksine hocamızı rahatlattık. Bir aile gibi davrandık. Tesiste daha çok vakit geçirdik, hatta eşlerimizi ve çocuklarımızı da ara ara tesise topladık. Evet üzerimizdeki şampiyonluk baskısını hep hissettik ama endişelenmedik."

"ŞAMPİYONLAR LİGİNDE DE İZ BIRAKACAK"

Okan Buruk nasıl bir teknik direktör? Onu nasıl anlatırsın?

"Çok iyi bir teknik direktör olduğunu Galatasaray'a gelmeden önce de gösterdi. Bundan sonra kariyerinde neler olacağı, ne başarmak istediğiyle alakalı... Elbette yeni sezonda ilk hedefi yine lig şampiyonluğu olacak ama Şampiyonlar Ligi'nde de iz bırakmak isteyecektir Okan Hoca... Hatta tatile çıktığında bile eminim ki kendisini Avrupa'da başarılı olmaya motive edecek."

"MENTALİTE OLARAK KULÜP ÇOK GELİŞTİ"

Mertens, Galatasaray'la Türkiye'de zirveyi gördü. Peki Mertens sonrası Galatasaray Avrupa'da zirveyi görecek mi?

"Evet beklentim bu yönde. Çünkü ilk geldiğim dönemle kıyasladığımda takımdaki gelişimi görüyorum. Sadece kadro kalitesi olarak düşünmeyin, mantalite olarak da kulüp çok gelişti. Avrupa'da başarı adım adım geliyor. Bu takıma taraftarın sabırlı olması gerekiyor."

"EN İYİ ANLAŞTIĞIM OYUNCU..."

Galatasaray kariyerinde en iyi anlaştığın oyuncuyu öğrenebilir miyiz?

"Bu sorunu tek isimle cevaplamak gerçekten zor. İlk sezon elbette Kerem ve Mauro (Icardi). Geçen sezon Barış'tı. Bu sezon ise Victor (Osimhen). Ama ben herkesle oynamaktan keyif aldım. Hücum oyuncularının dışında Kaan Ayhan'la oynamaktan da mesela keyif aldım ki son Göztepe maçında attığı frikik golü olağanüstüydü."

"NEREDEYSE ONLARA HER MAÇ GOL ATTIM"

Galatasaray formasıyla ilk golünü hatırlıyor musun?

"Unutmadım; Alanyaspor'a attım ve gol sevincimi Kerem'le paylaşmıştım. Alanyaspor'a da şansım tuttu, neredeyse onlara her maç gol attım."

"GOL ATAMAZSAN KAHRAMAN OLAMAZSIN DEDİLER"

Galatasaray'daki en anlamlı golün hangisiydi?

"Elbette Fenerbahçe maçında attığım gol. Bana burada hep şunu diyorlardı; "Fenerbahçe'ye gol atmazsan kahraman olamazsın!'' Ben de gerekeni yaptım ve kahraman oldum. (Gülüyor.)"

"SIK SIK GALATASARAY'I İZLEMEYE VE DESTEKLEMEYE GELİRİZ"

Oğlun Ciro, Galatasaray'la özdeşleşti. Ciro ileride maçlara gelecek mi?

"Yüzde yüz! Hatta sadece Ciro değil ben ve eşim Kat (Kerkhofs) da sık sık Galatasaray'ı izlemeye ve desteklemeye geleceğiz."

"AYRILACAĞIMIZI SÖYLEMEK ZOR OLACAK"

Veda sürecinde duygulanıp ağladığını gördük. En zor anını anlatabilir misin?

"En zor anı, daha yaşamadım! Kuşkusuz benim için en zoru, Ciro'ya Galatasaray'dan ayrılacağımızı söylemek olacak. Galiba uçağa binene kadar da bunu söyleyemeyeceğiz. Çünkü burada büyüdü ve İstanbul'daki evimizden başka evi hatırlamıyor. Bu evi terk etmek istemeyecek. Çok üzülecek. Bu süreç benim ve eşim için kolay olmayacak. Ciro, ikimizden daha iyi Türkçe konuşuyor. Kat'a zaten Türkçe 'anne' diyor."

"AİLEMLE BİRLİKTE KARAR VERECEĞİM"

Bundan sonraki kariyer planlamanı yaptın mı?

"Galatasaray'a en güzel şekilde veda ediyorum. Henüz geleceğimle ilgili bir karar almadım. Eşimle konuşacağız. Futbolu bırakır mıyım ya da başka bir takımda devam eder miyim bilmiyorum. Ailemle birlikte bu kararı vereceğim."