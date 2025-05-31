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Dries Mertens: "Gideceğimizi Ciro'ya nasıl anlatacağız, bilmiyoruz"

Dries Mertens: "Gideceğimizi Ciro'ya nasıl anlatacağız, bilmiyoruz"

31.05.2025 09:28:00
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Haber Merkezi
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Dries Mertens:

Galatasaray'da Başakşehir maçıyla birlikte sarı-kırmızılı takıma veda eden Dries Mertens, şampiyonluk kutlamalarının ardından duygu dolu açıklamalar yaptı.

Galatasaray formasıyl hem saha içinde hem dışında büyük iz bırakan Dries Mertens, sarı-kırmızılı takıma veda etti.


Belçikalı yıldız, sezonun son maçı olan Başakşehir karşılaşmasının sonrası düzenlenen şampiyonluk kutlamalarının ardından açıklamalarda bulundu.


Mertens, veda konuşmasına şu ifadelerle başladı:


"Söyleyeceğim çok şey var ama her sözüm kısa olur. Herkese teşekkürler. Uzun bir süre burada geçirdim. Türkiye çok güzel bir ülke ve çok iyi insanlardan oluşuyor."


Galatasaray'daki duygularını kelimelere dökmenin zor olduğunu ifade eden Mertens, sözlerine şöyle devam etti:


"Bilmiyorum. Açıklayamam. Muslera 14 sene geçirdi. Duygularını biliyorum. Ciro burada doğdu ve başka yerde yaşamadı. Gideceğimizi ona nasıl anlatacağımızı bilmiyoruz. Bu ülkede bize sevgi gösterdiler."


Mertens'in golünde eşi Katrin Kerkhofs'un yaptığı anonsa da değinen Mertens, konuşmasını şu anlamlı sözlerle noktaladı:


"Eşimin anons yapacağını bilmiyordum. Ben oyum, o ben. Her güçlü erkeğin arkasında güçlü bir kadın bulunuyor."

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