Dursun Özbek kulübün mali durumunu açıkladı: ‘Mali yapımız sağlıklı’

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün mali durumu, yatırımları ve toplumsal etkisine ilişkin açıklamalarda bulunarak hem finansal disiplinin hem geleceğe dönük gelir kaynaklarının önemine dikkat çekti.

“31 Mayıs itibarıyla 31 milyon Avroluk kısa vadeli yükümlülüğümüz bulunuyor” diyen ve bu rakamın kulübün gelir potansiyeliyle dengeli olduğunu belirten Özbek, şöyle devam etti: “Elimizdeki oyuncular ve diğer varlıklar dikkate alındığında, transfer piyasası değerleriyle yaklaşık 350 milyon Avro, hesaplamalara göre ise 340 milyon Avro toplam değer ortaya çıkıyor. Yani yaptığımız yatırımın karşılığı ortada.” Kulübün düzenli gelir kalemlerinden maç, sponsorluk ve UEFA gelirlerinin nakit akışı açısından belirleyici olduğunu anlatan Özbek, şu yorumu yaptı: “Bu gelirlerdeki dalgalanmalar, projelerimizin hızını etkiliyor.” Özbek ayrıca, 2024’ün tümünde 3.2 milyar lira olan mağazacılık cirosunun bu yıl ilk üç ayda 1.6 milyar lira olduğunu söyledi.

Bunlardan hareketle “Galatasaray’ın sermaye yapısı güçlü” diyen Özbek, kulübün öz sermaye ve varlık bazlı değerinin Türkiye’de öne çıktığını vurguladı. Futbol takımı, altyapı ve gayrimenkul yatırımlarının uzun vadeli değeri desteklediğini belirten Özbek, Livada, Florya, Mecidiyeköy ve Kemerburgaz projelerinin finansallara katkı sağladığını ifade etti.

Sporun toplumsal etkisiyle ilgili de değelendirme yapan Özbek, bunu şöyle örneklendirdi: “Ekonomik sıkıntıların yoğun olduğu dönemlerde spor, insanlara nefes alma imkânı sağlıyor. Liverpool maçı buna iyi bir örnek. O maçta milyonlarca insanın yaşadığı mutluluk, toplumda büyük bir moral kaynağı oldu. Taraftarlarımızın coşkusu, sporu birleştirici bir güç haline getiriyor.”

Ayrıca Galatasaray’ın önemli sosyal sorumluluk projeleri olduğunu da anımsatan Özbek, “Deprem sonrası yürüttüğümüz konteyner kent ve yardım faaliyetleri hâlâ devam ediyor. Halen yaklaşık 1200 kişiye ulaşıyoruz. Sahadaki başarılarımız kadar, saha dışındaki sorumluluklarımızı da sürdüreceğiz. Anadolu’da, Hakkâri’de, Cizre’de spor okulları açarak gençlerin ve çocukların gelişimine destek olacağız” dedi.