Dursun Özbek'ten Fenerbahçe açıklaması

Yayınlanma: 06.04.2024 - 16:30

Güncelleme: 06.04.2024 - 16:30

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa maçı öncesi Şanlıurfa'da açıklamalar yaptı. Dursun Özbek, "Bu söylemlerle bu derbi zedelenmese çok iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

"Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyadaki en önemli derbiler arasında yer derbilerden biri. Bu maçı buradaki insalara seyrettirelim. Ben dün geldim ve bizi ne kadar sevdiklerini gördüm. Bu derbinin bu olaylarla anılmamasını, bir bayram şenliği havasında geçmesini umut ediyorum.

Derbi bu söylemlerle zedelenmese çok iyi olurdu. Buradaki Fenerbahçelilerin, Galatasaraylıların bizi canlı olarak izlemeleri gerekir.

Daha önce de söylemiştim, gerginlik büyüdükçe bundan fırsat çıkaracak insanlar ortaya çıkacaktır. Memleketimiz zaten belli seviyede gerginlik yaşıyor, bunun üzerine benzin dökmemek lazım. Pazar günü oynayacağımız derbi birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin bir simgesi olarak tarihe geçer inşallah.

Dünkü saldırı organize bir şey. Voleybol maçından sonra plakaları kapalı, motosikletli insanlar geliyor, bir taraftarımı ve 14 yaşındaki kızını darp ederek elindeki pankartları almak istiyor. Bu olaylar büyümeden savcılarımızın önlem almasını istiyorum. Artık bu seviyeye çıkmasın. Bu saldırıyı tertip edenleri ve onları azmettirenleri kınıyorum.

Keşke gelseler, Urfa peygamberler şehri. Tarihteki yeri bambaşka Urfa'nın, mesajların verileceği en güzel yer. Keşke onlar da burada olsa ve kanaat önderleri olarak milletimize vereceğimiz mesajı Urfa'dan verebilsek."