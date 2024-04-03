Selahattin Baki'den Dursun Özbek'e yanıt: 'Bilgi ve belgeye dayalı...'

Yayınlanma: 03.04.2024 - 23:41

Güncelleme: 03.04.2024 - 23:42

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Adana Demirspor’u konuk etti. Ev sahibi Fenerbahçe maçı 4-2 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Maçın ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki açıklamalarda bulundu.

Baki açıklamasında; "Dün akşamdan başlamak isterim. Dünyadaki büyük camiaları bile kıskandıracak bir aile toplantısı yaptık. 25 bin kişinin üzerinde üyemiz bizimle birlikteydi. Kolay olmayan kararlara birlikte imza atmaya çalıştık. Gerçekten bambaşka bir camiayız. Dün gerçekten bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdik. Bize güvendikleri için, karar alması zor konular var. Onun için bu yol haritasında onlar da bize güvendiklerini gösterdiler. Bundan sonra da yanımızda olmalarını istiyorum. Herkese teşekkür ediyorum. " dedi.

SELAHATTİN BAKİ'DEN DURSUN ÖZBEK'E YANIT

Fenerbahçe yöneticisi sözlerinin devamında; "Rakip takımın başkanı Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum gibi laflar etmiş. Anlam veremedik. Daha önce defalarca herkese ispat ettiğimiz gibi; Başkanımız ve yönetim kurulumuz bilgi ve belgeye dayalı konuşur. Bizde boş tehdit yoktur. Ne demek istediğini o zat biliyor. Bu akşam son derece güçlü bir takımı, zaman zaman gerilim hattına düşsek de kazanmayı bildik. İrfan Can bir hata yaptı ama bütün tribün desteği verdi ve bütün sinerji bizim lehimize değişti. Böyle zorlaşan bir maçı alıp yolumuzu devam etmeyi bildik. Çok teşekkür ediyorum takıma." ifadelerini kullandı.