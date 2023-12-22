Ece Türkoğlu, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne transfer oldu!

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Amerika Kolej Ligi takımlarından Old Dominion Üniversitesi'nde forma giyen Ece Türkoğlu'nu transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 20:12
Ece Türkoğlu, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne transfer oldu!
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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takım, orta saha oyuncusu Ece Türkoğlu'nu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Amerika Kolej Ligi takımlarından Old Dominion Üniversitesi'nde forma giyen 24 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe, transfer duyurusunda, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.


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