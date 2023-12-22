Ece Türkoğlu, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne transfer oldu!
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Amerika Kolej Ligi takımlarından Old Dominion Üniversitesi'nde forma giyen Ece Türkoğlu'nu transfer ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takım, orta saha oyuncusu Ece Türkoğlu'nu kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Amerika Kolej Ligi takımlarından Old Dominion Üniversitesi'nde forma giyen 24 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fenerbahçe, transfer duyurusunda, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
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