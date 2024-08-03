Ecem Güzel, ikinci günü 19'uncu sırada bitirdi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı ILCA 6 kategorisinde milli sporcu Ecem Güzel, ikinci günü genel klasmanda 43 sporcu arasında 19'uncu sırada tamamladı.

AA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 00:06
Ecem Güzel, ikinci günü 19'uncu sırada bitirdi
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı ILCA 6 kategorisinde milli sporcu Ecem Güzel, ikinci günü genel klasmanda 43 sporcu arasında 19'uncu sırada tamamladı.

Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, ILCA 6 kategorisinde yarışlara devam edildi.

Milli yelkenci Ecem Güzel, ikinci yarışı 22'nci, üçüncü yarışı 24'üncü sırada bitirirken, dördüncü yarışı ise yarına ertelendi.

İkinci günü genel klasmanda 43 sporcu arasında 19'uncu sırada tamamlayan milli yelkencinin mücadelesi yarın üç yarışla daha devam edecek.

ILCA 6'da 10 yarış sonunda ilk 10'da yer alan sporcular madalya yarışına katılmaya hak kazanacak.


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