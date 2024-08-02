Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024'te çeyrek finale yükseldi!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman çeyrek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2024 - 17:37
Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024'te çeyrek finale yükseldi!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son 16 turu müsabakaları yapıldı.

South Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Tunuslu Khouloud Hlimi'yle karşılaştı.

Rakibine üstünlük kuran milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, ringden 5-0'lık galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Esra Yıldız Kahraman, çeyrek final müsabakasına 4 Ağustos'ta çıkacak.


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