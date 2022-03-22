Eczacıbaşı, CEV Kupası'nda şampiyon!

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Finali'nde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Allianz MTV Stuttgart karşısında setlerde 2-0 öne geçti ve şampiyonluğa ulaştı

cumhuriyet.com.tr
22 Mart 2022 Salı, 22:08
Eczacıbaşı, CEV Kupası'nda şampiyon!
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Avrupa'nın 2 numaralı kupasında ilk maçı 3-1 kazanan Eczacıbaşı rövanş maçında Scharrena Stuttgart Salonu'nda Stuttgart ile karşılaştı.

Turuncu-Beyazlılar, ilk seti 18-25, ikinci seti 21-25 kazandı ve şampiyonluğu garantiledi. 

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