Eczacıbaşı, CEV Kupası'nda şampiyon!
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Finali'nde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Allianz MTV Stuttgart karşısında setlerde 2-0 öne geçti ve şampiyonluğa ulaştı
Avrupa'nın 2 numaralı kupasında ilk maçı 3-1 kazanan Eczacıbaşı rövanş maçında Scharrena Stuttgart Salonu'nda Stuttgart ile karşılaştı.
Turuncu-Beyazlılar, ilk seti 18-25, ikinci seti 21-25 kazandı ve şampiyonluğu garantiledi.
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