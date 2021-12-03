Eczacıbaşı çok rahat!
Sultanlar Ligi'nin 12'nci haftasında Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Karayolları'nı 3-1 mağlup etti.
SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu
HAKEMLER: Erkan Sarı, Engin Duman.
KARAYOLLARI: Kübra, Ikic, Ceren, Yasemin, Merve, Ayçin, Gülçin (L), Fatmanur, Selin, Doğa.
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Fatma, Beyza, Boskovic, Adams, Heyrman, Elif, Zeynep (L), Saliha, Dilay, Hande, Merve.
SETLER: 1-3 (25-23, 19-25, 23-25, 20-25)
SÜRE: 114 dakika (27', 25', 33', 29')
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12'nci haftasında Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Karayolları'nı 3-1 mağlup etti. Turuncu-beyazlı ekipte McKenzie Adams, 23 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Kaptan Boskovic 21, Laura Heyrman da 9 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
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