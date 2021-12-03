Eczacıbaşı çok rahat!

03 Aralık 2021 Cuma, 16:36

SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Erkan Sarı, Engin Duman.

KARAYOLLARI: Kübra, Ikic, Ceren, Yasemin, Merve, Ayçin, Gülçin (L), Fatmanur, Selin, Doğa.

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Fatma, Beyza, Boskovic, Adams, Heyrman, Elif, Zeynep (L), Saliha, Dilay, Hande, Merve.

SETLER: 1-3 (25-23, 19-25, 23-25, 20-25)

SÜRE: 114 dakika (27', 25', 33', 29')

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12'nci haftasında Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Karayolları'nı 3-1 mağlup etti. Turuncu-beyazlı ekipte McKenzie Adams, 23 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Kaptan Boskovic 21, Laura Heyrman da 9 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.