Eczacıbaşı - Vakıfbank maçı dünya basınında manşet oldu! 'Boskovic, Egonu'yu geçti...'

17 Kasım 2022 Perşembe, 15:14

Misli.com Sultanlar Ligi 5. hafta maçının derbi karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank, Eczacıbaşı Salonu'nda karşılaştı. Mücadeleden ev sahibi Eczacıbaşı, 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, karşılaşma dünya basınında yankı uyandırdı.

Eczacıbaşı'nda Boskovic 22 sayı bulurken Voronkova 13, Hande 12 sayı kaydetti. Vakıfbank'ta ise Egonu 18, Zehra 9, Gabi 7 sayı ile oynadı.

"BOSKOVIC EGONU'YU GERİDE BIRAKTI"

Mücadele dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. WorldofVolley, Boskovic - Egonu rekabetibe değinilirken "Boskokic, Egonu'yu geride bıraktı, Eczabaşı 2 yıl aradan sonra Vakıfbank'ı mağlup etti" ifadeleri kullanıldı.

Haberde "Bu maç dünyanın muhtemelen en iyi iki voleybolcusunun meydan okumasını içeriyordu. Son Dünya Şampiyonası MVP'si Boskovic, Egonu'yu 22'ye karşı 18 ile geride bıraktı. Hande Baladın yüzde 71'lik hücum yüzdesiyle dikkat çekerken bu galibiyet Eczacıbaşı'nın üst üste beşinci zaferiydi" ifadeleri yer aldı.

İTALYANLAR BOSKOVIC'İ ÖNE ÇIKARDI

İtalyan basınında ise Boskovic öne çıkarıldı. "Boskovic, Egonu'dan daha fazla sayı üretti, Eczacıbaşı Vakıfbank'ı yendi" başlığıyla verilen haberde uzun zamandır beklenen meydan okumadan Boskovic'in zaferle ayrıldığı vurgulandı.