Ederson kırmızı kart görmüştü: Derbinin PFDK sevkleri açıklandı!

26 Nisan günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin PFDK sevkleri açıklandı.

Fenerbahçe'den Ederson, tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 27.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de PFDK'ye sevk edildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 26.04.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 26.04.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmişti.

Müsabakanın 60. dakikasında sarı-kırmızılılar penaltı kazanırken, penaltıda hakemin uyarısına rağmen kalesine geçmeyen Ederson, 62. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılarak takımını 10 kişi bırakmıştı.