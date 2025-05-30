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Edin Dzeko'nun ardından... Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

Edin Dzeko'nun ardından... Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

30.05.2025 20:08:00
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Cumhuriyet Spor
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Edin Dzeko'nun ardından... Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun ardından bir isme daha veda ediyor. Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic'le yollar ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'de sezonun son maçı öncesinde Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun ardından bir isimle daha yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti.

Dzeko'nun ardından Fenerbahçe'de bir ayrılık daha belli oldu.

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek bir diğer isim Dusan Tadic'le yollar ayrıldı.

Tadic, Fenerbahçe kariyerinde 109 maça çıkarken 29 gol ve 35 asist kaydetti. 

Fenerbahçe'den Dusan Tadic için yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Dusan. Zarafetin, ruhun ve bu takıma olan sarsılmaz inancın için. Örnek oldun ve sonsuz saygıyla ayrıldın" ifadeleri yer aldı.


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