Felix Uduokhai ile yollarını ayırması beklenen siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden birinin Edmond Tapsoba olduğu iddia edildi. Peki, Edmond Tapsoba kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Edmond Tapsoba kaç yaşında, nereli?

EDMOND TAPSOBA KİMDİR?

Edmond Fayçal Tapsoba, 2 Şubat 1999 yılında dünyaya geldi. Tapsoba, Ouagadougou'nun Karpala bölgesinde büyüdü ve sokaklarda futbol oynadı, ancak on dört yaşına kadar profesyonel futbol oynamadı.

EDMOND TAPSOBA'NIN KARİYERİ VE HAYATI

Tapsoba, kariyerine US Ouagadougou'da başladı. Ardından Vitoria de Guimares'e transfer olan deneyimli stoper 31 Ocak 2020'de Bayer Leverkusen'e 18 milyon euro artı 7 milyon euro bonuslarla transfer oldu.

Tapsoba, 2016 yılında Burkina Faso adına uluslararası ilk maçına çıktı. Aralık 2021'de, Kamerun'da düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesini temsil etmek üzere seçildi.