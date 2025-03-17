Elan Ricardo, milli arayı değerlendirecek!

Beşiktaş'a devre arasında gelen Elan Ricardo, henüz forma şansı bulamadığı için milli arada kendini hazır hale getirmek istiyor.

Elan Ricardo, milli arayı değerlendirecek!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.03.2025 - 15:35

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Elan Ricardo henüz süre bulamadı. Ara transfer döneminde Kolombiya'nın La Equidad kulübünden alınan genç orta saha oyuncusu adaptasyon sürecini atlamadı.

İstanbul'a geldikten sonra 2 kez gribal enfeksiyon geçiren Elan Ricardo, bu süreçte fiziksel anlamda geriledi.

Trendyol Süper Lig'de sadece İkas Eyüpspor maçı kadrosunda yer alan Kolombiyalı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Onvo Antalyaspor karşılaşmasında da kadroda kendine yer buldu. Fakat Ole Gunnar Solskjaer, Ricardo'ya bu 2 maçta da şans vermedi.

Elan Ricardo, son oynanan TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında da kadroya giremedi. Genç oyuncu hakkında konuşan Solskjaer, "Elan adaptasyon sürecinde. Çok yetenekli bir oyuncu. Yeni bir ülkeye geldi. Gelecekte daha fazla sahada göreceğiz. İstenilen seviyeye gelmesi için daha çok çalışmak zorunda" ifadelerini kullandı.

TRT Spor'un haberine göre; Elan Ricardo'nun, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediği ifade edildi.

Genç futbolcunun, bu sürede ekstra çalışarak fiziksel olarak kendisini hazırlamayı amaçladığı öğrenildi.


Etiketler: #Elan Ricardo #beşiktaş #Ole Gunnar Solskjaer

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