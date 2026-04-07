Eleştirilerin odağındaydı... Okan Buruk, Mauro Icardi için kararını verdi!

7.04.2026 12:35:00
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Trabzonspor maçındaki performansının ardından eleştirilerin odağında olan Mauro Icardi'yi yedek kulübesine çekeceği iddia edildi.

Milli ara sonrası takıma geç katılmasıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Arjantinli yıldız, Trabzonspor deplasmanındaki etkisiz görüntüsüyle sabırları taşırdı.

Osimhen’in yokluğunda liderlik etmesi beklenen Icardi’nin, sahada sanki hala tatildeymişçesine sergilediği tutuk performans, teknik heyeti radikal kararlar almaya itti.

Antrenmanlarda iyi bir performans göstermesine karşın sahada takımı neredeyse eksik oynattı. Kariyerinin tamamında çok koşmasa da akıllı pres yapan Icardi’nin toplu oyun kadar topsuz oyunda da varlık gösterememesi bardağı taşırdı.

Cimbom’un üst üste kaybettiği Kocaeli, Konya ve Trabzonspor maçlarında skora katkı yapamayan ve sahada adeta "yürüyen" Icardi için yolun sonundaki ışık azalmaya başladı.

HT Spor'un haberine göre; teknik direktör Okan Buruk, performansından memnun kalmadığı yıldız golcüyü Göztepe maçından itibaren hamle oyuncusu olarak kullanmayı planlıyor.

Trabzon'da sergilenen isteksiz futbol, Buruk’un Icardi’ye olan güvenini tamamen sarsmış durumda. Takım arkadaşları da bir dönem liderlik gösteren Icardi’den vazgeçmeye başladı.

