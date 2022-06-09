Elit U17 Gelişim Ligi'nde şampiyon Beşiktaş
Elit U17 Gelişim Ligi finalinde Altınordu'yu mağlup eden Beşiktaş şampiyon oldu.
Beşiktaş U17 Akademi Takımı, Elit U17 Gelişim Ligi finalinde Altınordu'yu 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Siyah-beyazlılar, ilk yarısını 2-0 önde geçtiği final maçını 3-0 galip tamamlayarak Elit U-17 Gelişim Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Beşiktaş'a şampiyonluğa getiren golleri Semih Kılıçsoy (2) ve Muhammed Eren kaydetti.
Öte yandan üçüncülük karşılaşmasında ise Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray, Baran Demiroğlu ve Emirhan Kayar'ın golleriyle müsabakayı 2-1 kazandı ve sezonu 3'üncü sırada noktaladı.
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