Trabzonspor Danimarkalı Larsen’in peşinde

Trabzonspor, sağ ve sol bek mevkilerindeki sıkıntısını çözebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor, Danimarkalı futbolcu Jens Stryger Larsen’e resmi teklifte bulundu.

Hayri Güner
09 Haziran 2022 Perşembe, 07:00
Trabzonspor Danimarkalı Larsen’in peşinde
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Şampiyon Trabzonspor, yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek bir kadro oluşturmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sağ ve sol bek mevkilerinde sıkıntısı olan Bordo-Mavililer, Cornelius’un vatandaşı Jens Stryger Larsen’e resmi teklifte bulundu. 31 yaşındaki sağ bekin İtalyan ekibi Udinese ile olan sözleşmesi 30 Haziran’da bitiyor. Bonservis ödenmeyecek Danimarkalı futbolcunun Trabzon’a sıcak baktığı öğrenildi. Deneyimli oyuncu, Avusturya-Danimarka maçında Trabzonsporlu yetkililer tarafından izlendi. Larsen sol bek ve stoperde de görev yapabiliyor. 

BAKASETAS: GÖRECEĞİZ 

Trabzon’un yıldızı Bakasetas olası transferiyle ilgili, “Takımda çok mutluyum. Unutulmaz bir şampiyonluk yaşadık. Transfer konusunda neler olacağını göreceğiz. İyi bir teklif gelirse, kendi sınırlarımı ve ne kadar ileri gidebileceğimi de görmek isterim. Her şeyi zaman gösterecek ve bu konularla pek ilgilenmiyorum” dedi. 

KTÜ’DE SPOR BULUŞMASI

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) spora yön veren isimler, bölüm başkanı Fatih Kırkbir’in davetiyle dün bir araya geldi.


trabzonspor Jens Stryger Larsen

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