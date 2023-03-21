Emir Aşarı sezona kötü başladı!

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 11:09

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 11:09

Geçtiğimiz sezon Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde SPT 3 kategorisinde şampiyonluğa ulaşan başarılı pilot Emir Aşarı bu sezona kötü başladı. Bu yıl da Max Kruse Racing’in VW Golf TCR ile SP3T klasmanında yarışan Emir Aşarı grubunda ikinci ve son sırayı aldı.

2023 sezonunda şu ana kadar SPT 3 kategorisine 2 araç kayıt yaptırdı. Emir Aşarı’nın grubundaki diğer otomobil ise oldukça güçlü bir Porsche. Almanya’da 2023’ün ilk yarışını kendi grubunda ikinci ve son sırada tamamlayan Emir Aşarı bu konuda yaptığı açıklamada; “Bu sezon ben ve takım arkadaşlarım için oldukça zorlu geçecek zira rakibimiz bizden oldukça güçlü bir araçla yarışıyor. Son turlarda rakibimle aynı zamanlarını yapsam da bu yeterli olmadı. Büyük olasılıkla gruba yeni araçlar gelecek ancak işimiz bu sezon hiç de kolay olmayacak” ifadesini kullandı.