Emre Belözoğlu: 'Arda Güler Avrupa'nın en iyisi olacak'

Yayınlanma: 16.05.2023 - 11:53

Güncelleme: 16.05.2023 - 11:59

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 10 Mayıs'ta oynanan Milan-Inter derbisinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi tribünden takip eden Belözoğlu, hala eski takımı Inter'i desteklediğini belirterek, "Kalbim hala Inter'de" dedi.

Emre Belözoğlu

"KAYBETTİĞİMDE AĞLADIM"

2003 yılında Inter forması giyerken Şampiyonlar Ligi'nden elendikleri maç hakkında Emre Belözoğlu, "22 yaşındaydım ve kaybettiğimde hep ağladım. Maçın sonrasında yaşananları çok iyi hatırlıyorum: soyunma odasında gözyaşları içinde oturuyordum. Birkaç şans yaratmıştım ama deplasman golleri ile elendik. Bazen biraz şansa ihtiyaç duyarsınız. Milan güçlüydü ama rövanşta iyi oynamıştık" ifadelerini kullandı.

Finale çıkmayı başarsalardı kupayı kazanacaklarından emin olduklarını da söyleyen Emre Belözoğlu, "O takımla kesinlikle kazanırdık. O yıllarda Serie A, NBA gibiydi. Herkes İtalya'ya gelmek isterdi. Şimdi durum böyle değil ama hala birçok güçlü oyuncu var" itirafında bulundu.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ

"Şampiyonlar Ligi'nde bir İstanbul derbisi hayal edebiliyor musunuz?" sorusu üzerine ise genç teknik direktör, "Burada tüm Avrupa'nın en motive edici rekabetleri var, en az on gün sadece derbiden bahsediyoruz, özellikle Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden. Burada şehirdeki herkes futbola deli oluyor, diğerlerinden tamamen farklı bir derbi" yanıtını verdi.

Hakan Çalhanoğlu'nun performansı hakkında ise Emre Belözoğlu, "Büyük futbolcular için bu durumlar o kadar karmaşık değil. Inter'e imza attığında bu derbi senaryolarını öngörmüştü ve aslında fiziksel ve zihinsel olarak hazır olduğunu kanıtladı" yorumunu yaptı.

Arda Güler

"ARDA GÜLER, AVRUPA'NIN EN İYİLERİNDEN BİRİ OLACAK"

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e de övgüler yağdıran teknik direktör, "Onu Fenerbahçe'de oynadığımdan beri, hatta sportif direktör olmadan önce tanıyorum. Henüz 15 yaşındaydı ama çok güçlüydü. Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncularından biri olacak" diye konuştu.

"İki yıldır Başakşehir'de teknik direktörlük yapıyorsun, nasıl gidiyor?" sorusuna Emre Belözoğlu, "Çok mutluyum: geçen yıl Avrupa'ya kalmıştık ve Konferans Ligi'nde ikinci tura çıktık, bu yıl hala Türkiye Kupası'nı kazanabiliriz. Avrupa'ya geri dönmek istiyoruz" diye cevap verdi.