Enes Ünal tarih yazıyor! Nihat Kahveci'den sonra ilk...
İspanya La Liga 11. hafta mücadelesinde Getafe, deplasmanda Celta Vigo ile 1-1 berabere kaldı.
İspanya La Liga 11. hafta mücadelesinde Getafe, deplasmanda Celta Vigo ile karşılaştı.
Abanca-Balaidos'ta oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Getafe'nin golü 43. dakikada Enes Ünal'dan gelirken, Celta Vigo 89. dakikada Aidoo ile eşitliği yakaladı.
Takımın tek golünü atan milli yıldız Enes Ünal karşılaşmaya 11'de başladı ve 84 dakika sahada kaldı.
NİHAT KAHVECİ'DEN SONRA İLK
Enes Ünal, Nihat Kahveci'den bu yana La Liga'da bir sezonda iki frikik golü atan ilk Türk futbolcu oldu. Nihat Kahveci 2007-08 sezonunda Villarreal formasıyla bunu başarmıştı.
Enes Ünal bir önceki frikik golünü Real Sociedad'a karşı kaydetmişti. Bu sezon La Liga'da 11 maça çıkan Enes Ünal 3 gol atıp 2 asist yaptı. Alınan bu sonucun ardından Getafe, puanını 10'a çıkardı. Celta Vigo ise 11 yaptı.
Ligin bir sonraki haftasında Getafe, Elche deplasmanına gidecek. Celta Vigo ise Almeria'ya konuk olacak.
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