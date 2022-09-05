Engin Baltacı: 'Oyuncuma kimse el uzatamaz'

05 Eylül 2022 Pazartesi, 09:40

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Ankaragücü karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Gerilimle ilgili konuşan Engin Baltacı "Garip bir gerilimle oynandı. Biz buraya iyi duygularla geldik, iyi de karşılandık, iyi ağırlandık. Biz de onları çok iyi karşılayacağız. Ankara Valiliği, Beşiktaş seyircisini stada almamakta son derece haklıymış bu olayları görünce." dedi.

Oğuzhan Akgün'ün küfür ettiğine yönelik suçlamalara cevap veren Engin Baltacı "Genç bir oyuncumuzun olayları tetiklediğini söylüyorlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir kusuru varsa, bu bize iletilirse, biz gereğini yaparız. Kimsenin endişesi olmasın. Bizim bir oyuncumuza da kimsenin el, dil uzatmasına izin vermeyiz. Bugüne kadar vermedik, bundan sonra da vermeyiz. Lütfen buna dikkat edin." ifadelerini kullandı.

Josef de Souza'nın kırmızı kartına tepki gösteren siyah beyazlı yönetici "Şiddetin terörize hale gelmesine izin vermeyin. Biz burada bir maç oynadık. Hakem kararları konusunda yorum yapamam, teknik bilgiye sahip değilim. Josef'in kırmızı kartının iptalinin gerektiğini söylüyorum. Israrcı olacağız. Hakeme de saldırabilirdi o saldırgan. Josef, hakeme saldırmasın diye tutup kenara koysaydı kime kırmızı kart gösterilecekti! Böyle saçma karar olur mu!" dedi.

Ankaragücü taraftarının tepkisi hakkında konuşan Engin Baltacı "Ankaragücü'yle Ankaragücü seyircisinden ötürü yaşanan gerginliği kabul etmiyoruz. Sayın Ankaragücü Başkanı'na az önce arz ettim. Ne yapabilirseniz Ankaragücü seyircisinin Beşiktaş'a olan bu tepkisini ortadan kaldırmak için yapın dedim. Bizim kimseye böyle bir tepkimiz yok. 45 dakika küfür edildi. Oyun içerisinde kenar yönetimlerinin oyuna dahil olduğunu gördük. Çok üzücü bir akşam bu akşam. Avrupa'dan çaba gösteriyor arkadaşlarım, para harcıyor futbolcu getiriyoruz. Yıldız futbolcuları Türkiye'ye getiriyoruz. Böyle bir ortamda tutmamız, getirmemiz mümkün olur mu!" açıklamasını yaptı.

Engin Baltacı ayrıca "Ankara'da, Türkiye'nin başkentinde bir seyirci sahaya girdi, 80 metre koştu, benim bir oyuncuma tekme atmaya teşebbüs etti. Benim diğer oyuncum tuttu bir köşeye koydu ve kırmızı kart gördü. Bunun takdirini kamuoyuna sunuyorum." dedi.

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Futbolcularımıza yapılanlar kabul edilemez. Takipçisi olacağız!" ifadeleri kullanıldı.