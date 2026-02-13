Ergan Dağı Kayak Merkezi Minikler Festivali’ne ev sahipliği yaptı

Türkiye Kayak Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Festivali ile Alp Disiplini U12, U14 ve U16 1. Ayak Yarışmaları, Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde gerçekleştirildi.

13 İLDEN 96 SPORCU PİSTTE

2 Şubat 2026 Pazartesi günü düzenlenen Minikler Festivali’ne Türkiye’nin 13 farklı ilinden çok sayıda sporcu katıldı. Minik kayakçılar, karla kaplı pistlerde yeteneklerini sergilerken izleyicilerden büyük alkış aldı.

Organizasyon, 3–4 Şubat 2026 tarihlerinde Alp Disiplini 1. Ayak yarışmalarıyla devam etti. U12, U14 ve U16 kategorilerinde mücadele eden genç sporcular, derece elde etmek için kıyasıya yarıştı.

ERZİNCAN KIŞ SPORLARINDA ÖNE ÇIKIYOR

Ergan Dağı’nda düzenlenen bu önemli organizasyon, Erzincan’ın kış turizmi potansiyelini ve spor şehri kimliğini öne çıkarttı. Profesyonel pistleri ve doğal kar kalitesiyle dikkat çeken merkez, ulusal organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesini bir kez daha kanıtladı.

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri; Erzincan Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Türkiye Kayak Federasyonu As Başkanı Volkan Burak Mumcu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür tarafından takdim edildi. Minikler Festivali’nde dereceye giren sporcular tebrik edilirken, Alp Disiplini 1. Ayak yarışmalarına katılacak tüm sporculara başarı dileklerinde bulunuldu.

ANDAÇ BAYSAL’DAN BÜYÜK BAŞARI

Festivalde mücadele eden sporculardan Andaç Baysal, önemli dereceler elde etti.

• Kayak Alp Disiplini Ankara İl Birinciliği

• Türkiye Şampiyonası Minikler Festivali Kayak Alp Disiplini İkinciliği

• Ankara Okul Sporları Müsabakaları Kayak Alp Disiplini Ankara İl İkinciliği

Genç sporcunun elde ettiği bu başarılar, hem Ankara’yı hem de kulübünü gururlandırdı.