Ergin Ataman: "Bu çocuklar madalyayı hak ediyor!"

9.09.2025 19:37:00
Haber Merkezi
Ergin Ataman:

EuroBasket 2025'te Polonya'yı 91-77 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız, tarihindeki ikinci Avrupa Şampiyonası yarı finaline yükseldi. Başantrenör Ergin Ataman maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'te önemli bir başarıya daha imza attı. Çeyrek finalde Polonya'yı 91-77 mağlup eden milliler, adını yarı finale yazdırarak tarihindeki en büyük başarılardan birine daha ulaştı.

Karşılaşmanın ardından mikrofonlara konuşan A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi:

"Vallahi çok mutluyum. Yıllar sonra yarı finaldeyiz. Bu çocuklar madalyayı hak ediyor. İnşallah sonu madalya olur."

Takımın genel performansından memnun olduğunu belirten Ataman, gözünü final maçına dikti:

"Cuma günü yarı finali kazanıp, finale gitmek istiyoruz. Herkes çok iyi oynadı, herkes çok iyi katkı verdi. Artık finali istiyoruz."

TARİHİ BAŞARI: İKİNCİ YARI FİNAL

Bu galibiyetle birlikte Türkiye, tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Ataman, bu durumu "çok büyük bir madalya şansı" olarak değerlendirdi.

