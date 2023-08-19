Erol Bulut, 90+2'de yıkıldı!
Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, Leicester City deplasmanında 90+2'de kaybetti.
İngiltere Championship'te Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City, Leicester City'ye konuk oldu. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Leicester City'nin golünü 36. dakikada Wanya Marcal-Madivadua ve 90+2. dakikada Cesare Casadei kaydetti. Cardiff City'nin golü 45. dakikada Aaron Ramsey'den geldi.
Cardiff'in Sivasspor'dan transferi olan stoper Dimitris Goutas mücadelede 90 dakika forma giydi. Cuma günü transfer olan Manolis Siopis ise 61. dakikada oyuna dahil oldu. Cardiff'in sağ beki Mahlon Romeo 90+6. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetin ardından Leicester City 3'te 3 yaptı ve puanın 9'a çıkardı. Cardiff City 1 puanda kaldı.
İngiltere Championship'te gelecek hafta Leicester City, Rotherham United'a konuk olacak. Cardiff City, Sheffield Wednesday'i ağırlayacak.
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