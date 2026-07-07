Beşiktaş formasıyla gösterdiği performans sayesinde A Milli Takım'a kadar yükselen başarılı file bekçisi, Türk futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyor. Peki, Ersin Destanoğlu kimdir? Ersin Destanoğlu kaç yaşında, nereli? Ersin Destanoğlu hangi takıma transfer oluyor?

ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?

Ersin Destanoğlu, 1 Ocak 2001 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda oynayan Türk profesyonel futbolcudur.

ERSİN DESTANOĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ersin, futbola 11 yaşında Bayrampaşa altyapısında başladı. 1 sezon sonra Beşiktaş altyapı takımına geldi.

2013-2017 yılları arasında Beşiktaş altyapı takımında forma giyen Ersin, 8 Eylül 2017 tarihinde Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2018-19 sezonunda 19 Yaş Altı Elit Gelişim Ligi'nde 18 maça çıkan Destanoğlu, Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından Haziran 2020'de takımın birinci kalecisi oldu. Destanoğlu, Beşiktaş formasıyla ilk profesyonel maçına 13 Haziran 2020 tarihinde Süper Lig'de 2-1 yenildikleri Antalyaspor karşısında çıktı.

2020-21 sezonundan itibaren düzenli olarak Beşiktaş forması giymektedir.

ERSAN DESTANOĞLU HANGİ TAKIMA GİDİYOR?

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu, Hull City ile görüşüyor. Ersin'in kısa süre içerisinde İngiltere'ye gideceği ve sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacağı iddia ediliyor.