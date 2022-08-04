Ertuğrul Çetin: 'Tüylerim diken diken oldu'

04 Ağustos 2022 Perşembe, 22:34

Fenerbahçe'nin Slovacko'yu 3-0 mağlup ettiği maçta şans bulan genç kaleci Ertuğrul Çetin, maç sonrası açıklamalarda bulundu

Maçın ardından konuşan Çetin, "Hayalim bu tribünlerin önünde maça çıkmak. Tezahüratlarla tüylerim diken diken oldu. Sezona iyi başladık. Dinamo Kiev'e talihsiz şekilde elendik. Bu turnuvada sonuna kadar gitmek istiyoruz. Yeni olarak gözüksek de sürekli iletişim halindeyiz. Neyi nasıl yapabilirizi her yerde konuşuyoruz. Çok fazla iletişimde olarak bu sorunu çözmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lincoln'un ikinci golünü çok beğendiğini söyleyen genç kaleci, "Bizim üçüncü, Lincoln'ün ikinci golü çok güzeldi. En güzel yerden izledim golü diyebilirim. Çok iddialıyız. Her kupada en iyi yere kadar gideceğiz inşallah." sözlerini sarf etti.