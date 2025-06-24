Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erzurumspor FK, Matija Orbanic'i transfer etti!

Erzurumspor FK, Matija Orbanic'i transfer etti!

24.06.2025 19:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Erzurumspor FK, Matija Orbanic'i transfer etti!

Erzurumspor, NK Bravo'dan transfer edilen 25 yaşındaki file bekçisi Matija Orbanic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, kaleci Matija Orbanic'i transfer etti.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekip Slovenya takımlardan NK Bravo'da forma giyen Hırvat file bekçisi Obranic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Obranic'in geçtiğimiz günlerde kente gelerek tesisleri gezdiği belirtilen açıklamada, "Erzurumspor tesislerimizde kulüp başkanımız Ahmet Dal ile son görüşmeyi yapan Matija Orbanic, kulübümüzle 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Hırvatistan doğumlu 25 yaşında ve 1,92 boyundaki Matija Orbanic, 1 Temmuz'da Erzurum'a gelerek takımımızla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

İlgili Konular: #transfer #Erzurumspor FK