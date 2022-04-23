Eski Beşiktaşlı John Carew, hakim karşısında! Hapis cezası alabilir...
Beşiktaş'ın eski golcülerinden John Carew, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla Norveç'te hakim karşısına çıkacak.
Bir dönem Beşiktaş forması giyen John Carew, 27 milyon sterlin vergi kaçırmakla suçlanıyor.
The Sun'da yer alan haberde, Carew'in ağustos ayında bu suçlamayla ilgili hakim karşısına çıkacağı belirtildi.
Carew'in 2014-19 yılları arasında 1.5 milyon sterlin gelir beyan etmemekle de suçlandığı kaydedildi.
Suçlu bulunursa hapis cezası alacak
Haberde başsavcı Marianne Bender'in açıklamalarına yer verilirken Carew'in suçlu bulunması halinde altı yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.
Bender açıklamasında, "Bu çok ciddi bir dava çünkü uzun yıllar boyunca vergi kaçırmakla suçlanıyor." ifadelerini kullandı.
Carew'in avukatı Berit Reiss-Andersen ise müvekkilinin aldığı bir tavsiye sonrasında bu durumun yaşandığını belirterek, "John, yanlışlıkla kendisini Birleşik Krallık'ta vergi mükellefi sandı. Bu durumu bir an önce düzeltmek istiyor." açıklamasında bulundu.
2004-2005 sezonunda Beşiktaş forması giyen John Carew, siyah-beyazlı formayla 27 maçta 14 gol ve 3 asist kaydetmişti.
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