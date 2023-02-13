Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'tan depremzedelere destek mesajı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli forması giyen Eljif Elmas, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlar için destek mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 17:42
Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'tan depremzedelere destek mesajı
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Serie A'da Napoli forması giyen Makedon oyuncu Eljif Elmas, takımının dünkü maçında attığı golü, "Yüzyılın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye'ye adarken, bir de dayanışma mesajı paylaştı.

Napoli'nin dün Serie A'nın 22. haftasında sahasında Cremonese'yi 3-0 yendiği maçta, 3. golü atan Elmas, gol sevincinde elleriyle ay-yıldız yaparak, golünü Türkiye'ye adadığını gösterdi.

"HEP BİRLİKTE ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

2017-2019 sezonlarında Fenerbahçe'de forma giyen Elmas, Instagram hesabından paylaştığı mesajında da "Ülkem" dediği Türkiye'ye dayanışmasını ifade etti.

Elmas, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'nin bayraklarıyla Türkçe paylaştığı gönderisinde, "Ülkem'deki meydana gelen depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hep birlikte bu günlerin üstesinden de geleceğiz, dualarım sizinle" ifadelerini kullandı.


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