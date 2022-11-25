Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae için İngiltere devi serveti gözden çıkardı

25 Kasım 2022 Cuma, 11:40

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Uruguay ile golsüz berabere kalan Güney Kore'de Kim Min-Jae performansıyla büyük beğeni topladı.

100 MİLYON STERLİNİ GÖZDEN ÇIKARDILAR

Liverpool'un eski yıldızı Danny Murphy, BBC Sport'ta Güney Kore-Uruguay maçını yorumlarken Kim Min-Jae'ye ayrı parantez açtı. Canlı yayında konuşan Murphy, Manchester United'ın Güney Koreli savunmacı için 100 milyon sterlini gözden çıkardığını belirtti.

"BU SEZON SANSASYONEL İŞLER YAPIYOR"

Murphy açıklamasında, "Performansları çok iyiydi. Biriyle konuşuyordum, Manchester United'ın onun peşinde olduğunu ve 100 milyon sterlinden bahsettiklerini söyledi. İşte bu kadar hızlı büyüyebilirsin. Napoli bu sezon sansasyonel işler yapıyor. O da en başta" ifadelerini kullandı.

NAPOLI'DE HARİKALAR YARATTI

Fenerbahçe'den 18 milyon Euro bedelle Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, İtalyan ekibinde beğeni topladı.

Napoli'nin İtalya Serie A ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısında önemli pay sahibi olan Kim Min-Jae, eylül ayında Serie A'da ayın oyuncusu olmuştu.