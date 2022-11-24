Kayserispor'da genel kurul kararı!

24 Kasım 2022 Perşembe, 17:50

Yukatel Kayserispor'da Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı. Mevcut Başkan Berna Gözbaşı görevi bırakacak.

Yukatel Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuz Başkan ve üyelerin iştiraki ile toplanarak 10 Aralık 2022 Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi Konferans salonunda saat: 11.00'de Seçimli Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantının bir (1) hafta sonra aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Olağanüstü Genel Kurul'da Mali tabloların okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun İdari, Mali ve Hukuki yönden ibrası, Denetim Kurulu'nun İdari, Mali ve Hukuki yönden ibrası, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, Disiplin Kurulu üyelerinim seçimi gerçekleştirilecek.

Genel Kurul öncesi, Yücel Şahin, Ziya Eren ve Türker Horoz isimleri başkanlık için geçiyor.