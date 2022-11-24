Kayserispor'da genel kurul kararı!
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı.
Yukatel Kayserispor'da Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı. Mevcut Başkan Berna Gözbaşı görevi bırakacak.
Yukatel Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuz Başkan ve üyelerin iştiraki ile toplanarak 10 Aralık 2022 Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi Konferans salonunda saat: 11.00'de Seçimli Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantının bir (1) hafta sonra aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.
Olağanüstü Genel Kurul'da Mali tabloların okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun İdari, Mali ve Hukuki yönden ibrası, Denetim Kurulu'nun İdari, Mali ve Hukuki yönden ibrası, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, Disiplin Kurulu üyelerinim seçimi gerçekleştirilecek.
Genel Kurul öncesi, Yücel Şahin, Ziya Eren ve Türker Horoz isimleri başkanlık için geçiyor.
Video Haberler
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan’ın Bahçeli’nin sevmediği arkadaşı
- Uzun süredir bekleniyordu... Ve düzenleme geldi!
- Merkez faiz kararını açıkladı
- İşte sıfır otomobillerin yeni fiyatları...
- Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan kötü haber!
- Kremlin'den 'Erdoğan ve Esad görüşmesi' açıklaması
- AP'den Erdoğan ve Esad iddiası
- 'Atamada liyakat unutuldu'
- Dikkat çeken iki olasılık!
- ATEŞ PAHASI HARÇLAR ÇAĞ YANGININA DÖNÜYOR