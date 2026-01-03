EuroLeague'de haftanın MVP'si Wade Baldwin

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.01.2026 18:20:00
Fenerbahçe Beko'nun Baskonia'yı 108-93 yendiği maçta 24 sayı, 4 ribaunt, 7 asist ve 1 blok katkısı sağlayan Baldwin, haftanın MVP'si seçildi.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 19. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Wade Baldwin oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia'yı 108-93 yendiği maçta 24 sayı, 4 ribaunt, 7 asist ve 1 blok katkısı sağlayan Baldwin, 29 verimlilik puanıyla haftanın MVP'si seçildi.

Bu performans, Baldwin'in dört farklı takımla (Bayern Münih, Baskonia, Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe) kazandığı sekizinci MVP ödülü oldu.

İlgili Konular: #fenerbahçe beko #euroleague #Wade Baldwin

