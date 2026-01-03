Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında kazandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.01.2026 00:10:00
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 19. haftasında Baskonia'yı deplasmanda 108-93 mağlup etti.

EuroLeague'in 19. haftasında Baskonia, Fenerbahçe Beko'yu ağırladı.

Fernando Buesa Arena'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 93-108 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de art arda 3. galibiyetini aldı.

Maçın en skorer oyuncusu Fenerbahçe Beko'da 24 sayıyla oynayan Wade Baldwin oldu.

EuroLeague'de 18 maç sonunda Fenerbahçe Beko, 12. galibiyetiyle tanışmış oldu. Baskonia ise 19. maçında 13. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko, gelecek hafta Olympiakos'u konuk edecek. Baskonia ise Bayern Münih deplasmanına gidecek.

