16.01.2026 20:41:00
Cumhuriyet Spor
Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyım atandı!

Süper Lig kulüplerinden Eyüpspor'un yönetimine TMSF tarafından kayyım atandı.

İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliği, yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş. dahil 9 şirkete kayyım atanmasına karar verdi.

İşte o şirketler:

Metal Filo Hizmetleri Otomotiv Anonim Şirketi

Metal Auto Motorlu Araçlar Anonim Şirketi

Bi Poliçe Sigorta Acenteliği Limited Şirketi

BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat Limited Şirketi

Easy Drive Filo Anonim Şirketi

Metal Oto Ticaret Anonim Şirketi

Metal Mimarlık Anonim Şirketi

Metal Havacılık Anonim Şirketi

Eyüpspor Futbol Yatırımları Anonim Şirketi

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “futbolda bahis” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla 10 Kasım’da tutuklanmıştı.

