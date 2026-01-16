Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyım atandı!

İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliği, yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş. dahil 9 şirkete kayyım atanmasına karar verdi.
İşte o şirketler:
Metal Filo Hizmetleri Otomotiv Anonim Şirketi
Metal Auto Motorlu Araçlar Anonim Şirketi
Bi Poliçe Sigorta Acenteliği Limited Şirketi
BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat Limited Şirketi
Easy Drive Filo Anonim Şirketi
Metal Oto Ticaret Anonim Şirketi
Metal Mimarlık Anonim Şirketi
Metal Havacılık Anonim Şirketi
Eyüpspor Futbol Yatırımları Anonim Şirketi
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “futbolda bahis” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla 10 Kasım’da tutuklanmıştı.