8.10.2025 15:31:00
Cumhuriyet Spor
Eyüpspor'dan Emre Belözoğlu iddialarına yanıt: 'Hafta başından beri yaptığımız çalışmalar...'

Süper Lig ekibi Eyüpspor'un asbaşkanı Fatih Kulaksız, Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu hakkında çıkan iddialar üzerine açıklamalarda bulundu.

Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi sona ererken yeni hocanın kim olacağı merak konusu. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, süreçle ilgili Ekol Sports'a açıklamalarda bulunurken, Emre Belözoğlu iddialarına da cevap verdi.

Kulaksız'ın açıklamaları şu şekilde:

"Emre Belözoğlu ile ilgili bir çalışmamız yok. Bizim hafta başından beri yaptığımız çalışmalar var. Birçok teknik adam değerlendirdik."

"VAN BOMMEL LİSTEMİZDEYDİ ANCAK..."

"Şu an itibarıyla önceliğimizin yabancı teknik direktör olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada çok bilgi kirliliği olduğu için sosyal medyada, açıklama gereği hasıl oldu. İlk tercihimiz yabancı hoca, kesin olmamakla beraber."

"Van Bommel listemizdeki isimlerden biriydi ancak gerçekleşme ihtimali çok yüksek değil ama değerlendirdik."

