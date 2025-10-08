Benfica maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'den Jhon Duran'ın menajerine rest!

Fenerbahçe'nin Benfica'ya karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında sakatlanan Jhon Duran, sarı-lacivertli formadan uzun süre ayrı kaldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Duran'ın menajeri, İstanbul'a gelerek hem oyuncu hem de sarı-lacivertli yönetimle bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Duran'ın geleceğinin konuşulduğu belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN MENAJERE REST

Fenerbahçe yönetiminin Duran'ın menajerine, “Sakatlık devam ederse ocakta yollarımızı ayırırız” restini çektiği iddia edildi.

Haberde, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın ara transfer döneminde 8 numara ve golcü transferi yapmayı planladığı aktarıldı.